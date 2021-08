Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices sind im vorbörslichen Handel richtungslos, da Händler auf die Daten zu den US-Verbraucherpreisen für Juli warten, die am frühen Nachmittag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, so die Experten von XTB.EUR/USD habe am Mittwoch seine Abwärtsbewegung fortgesetzt und das Jahrestief getestet, das Ende März bei 1,1705 ausgebildet worden sei. Sollte der Rückgang nachhaltig sein, würde das Paar die Verlustserie für einen siebten Handelstag ausbauen - seit dem Vorwochenhoch habe der Kurs fast um 200 Pips nachgegeben. Das nächste Ziel für die Verkäufer wäre der Doppelboden, der Anfang November 2020 bei 1,1612 ausgebildet worden sei. Andererseits könnte bei einer Verteidigung des Jahrestiefs eine Gegenbewegung bis zur unterschrittenen Unterstützung bei 1,1760 eingeleitet werden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Mittwoch kurz nach Beginn des europäischen Kassahandels erneut an einem Ausbruch über den Widerstand bei 15.776 Punkten gescheitert - seit vergangenem Freitag könne dieser nicht nachhaltig überwunden werden. Der Verkaufsdruck sei jedoch schnell eingedämmt worden, da bereits am 23,6% Fibonacci-Retracement der am 3. August gestarteten Aufwärtsbewegung einige Käufer aufgetaucht seien. Im M30-Chart sei das Bild heute durch lange obere und untere Schatten geprägt. (11.08.2021/ac/a/m)