Aktien von Unternehmen aus der weltweiten Gesundheitsbranche hätten ebenfalls zunächst nachgegeben. Das Wiedererstarken von Pharma- und Health-Care-Titeln habe an ihrer offensichtlichen Position als Gewinner der Pandemie, sowie an der Anlegerpräferenz für traditionelle sichere Häfen gelegen. Die Kursentwicklung der kalifornischen Firma DexCom, die Glukosekontrollgeräte herstelle und so weltweit Diabetes bekämpfe, sei ein gutes Beispiel dafür: Die Aktienrendite sei in einem Jahr um 85 Prozent gestiegen. Auch Technologiewerte hätten wieder aufgeholt, und zwar nicht nur in den USA, sondern beispielsweise auch in Korea. Für diese Titel spreche ihre globale Reichweite ebenso wie die Tatsache, dass für den Bau oder den Vertrieb ihrer Produkte nur eine geringe oder gar keine physische Präsenz erforderlich sei. So profitiere Wix.com, ein israelischer Anbieter von cloudbasierten Website-Entwicklungen, auch davon, dass Home-Office-Lösungen deutlich zunehmen würden. Die Aktienrendite habe seit Mai 2019 um 76 Prozent zugenommen. Die Erholung von Bitcoin werfe die Frage auf, welche Rolle die Kryptowährung in einer Welt nach dem Lockdown beim Kampf gegen die globale Inflation spielen werde.



Bei US-Staatsanleihen seien die Renditen nach dem Absturz nicht auf das Niveau vor Februar zurückgegangen, sondern seien niedrig geblieben. Der Wunsch nach Sicherheit in volatilen Zeiten habe nicht zu steigenden Kursen geführt. Ein solches Verhaltensmuster habe man über die letzten Jahrzehnte häufig beobachten können: Nach einem periodischen Ansturm auf sichere Häfen bleibe es letztlich bei den alten Ertragserwartungen. Was bedeute das? Trotz der Erholung auf den Aktienmärkten sei Vorsicht angesagt. Die Experten würden glauben, dass die jüngste Renditestabilität die Erwartung widerspiegele, dass sich die lockere Geldpolitik bei geringen Inflationssorgen fortsetze.



Der Blick auf Bankaktien zeige ebenfalls, dass die jüngsten Marktbewegungen nicht mit Optimismus verwechselt werden sollten. Hier gebe es keine Anzeichen für eine Erholung. Zwar würden sich wirtschaftspolitische Änderungen auch auf diese Papiere positiv auswirken, aber besonders wegen der zyklischen Dynamik überwiege doch der Pessimismus. Ein Beispiel: Die Aktienrendite der Bank of Ireland habe auf Jahressicht Ende Mai noch bei minus 67 Prozent gelegen.



Rohstoffe würden sich bei verhaltensbedingten Kursbewegungen grundsätzlich weniger schnell als andere Vermögenswerte erholen. Brent-Rohöl zum Beispiel habe zwar im April nicht im gleichen Ausmaß unter den Verwerfungen wie andere gelitten. Sein Preis liege aber immer noch deutlich unter Vorkrisenniveau. Das liege an der besonderen Konstellation am Ölmarkt, durch die es weiterhin zu heftigen Preisschwankungen kommen könne. Auch Dienstleister in diesem Bereich seien betroffen - wie die multinationale TechnipFMC mit Sitz in London. Seit Mai 2019 sei deren Aktienrendite um 66 Prozent gesunken.



Die Nachwirkungen der aktuellen, alle Assetklassen umfassenden Episode könnten Hinweise darauf geben, in welchem Umfang das Marktverhalten wieder stärker von Fundamentaldaten geprägt sein werde. Noch sind wir weit von normal funktionierenden Märkten entfernt, so die Experten von M&G Investments. Aber eins kristallisiere sich schon heraus: Die Erholungschancen seien nicht für alle Vermögenswerte gleich. Anleger sollten daher noch selektiver und taktischer vorgehen als bisher.





London (www.aktiencheck.de) - Wenn Anleger durch bestimmte Marktentwicklungen ihre langfristige Anlagestrategie scheinbar aufgeben und sich stattdessen von Emotionen, Gerüchten oder anderen kurzfristigen Verhaltensaspekten leiten lassen, nennen wir diese Periode auch eine Markt-"Episode", so Stuart Canning, Multi-Asset-Spezialist bei M&G Investments.Während dieser gebe es bei einer Reihe von auf den ersten Blick nicht miteinander verbundenen Anlageklassen sehr ähnliche Kursrückgänge. So sei es auch in der Corona-Krise geschehen. Diese Zeit sei für Investoren sehr aufschlussreich, aber auch die darauffolgenden Entwicklungen, wenn sich die Anspannung langsam wieder lege.Fast alle Anlageklassen hätten im März an Wert verloren - teilweise massiv. Einige Werte seien mittlerweile wieder auf ihr Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Dazu würden unter den Schwellenländeranleihen Staatstitel aus Südafrika gehören: Innerhalb von nur zwei Monaten sei ihre Rendite von knapp 9,5 auf fast 13 Prozent und wieder zurückgesprungen. Nur zum Teil lasse sich diese Erholung mit einer Senkung der Leitzinsen oder der Intervention der Zentralbank erklären. Vielmehr deute sie darauf hin, dass bestimmte liquide Schwellenländer-Assets zur ersten Anlaufstelle würden, wenn Anleger vor der Volatilität fliehen würden. Die Entwicklung in Brasilien stehe für das Gegenteil Südafrikas: Nach der Abwertung gegenüber dem US-Dollar Mitte März sei der Brasilianische Real weiter abgefallen. Dafür seien daher wohl eher tieferliegende landesspezifische Gründe verantwortlich.