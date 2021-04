Wien (www.aktiencheck.de) - Mit seinen spektakulären Kursgewinnen hat der Bitcoin längst die breite Öffentlichkeit auf sich aufmerksam gemacht, so die Experten von "FONDS professionell".Bereits eine kleine Bitcoin-Position im Depot könne aufgrund der Kursschwankungen sehr schnell ein sehr großes Gewicht einnehmen. Das Phänomen sei auch bei einigen Investmentfonds zu beobachten, die neben Aktien in Kryptos investieren würden. "Oft resultieren dann hervorragende Fondspreisentwicklungen aus einer Bitcoin-Position und nicht aus dem Gros der Aktienpositionen", sage Lux. Hier müsse regelmäßig nachjustiert werden, denn wenn der Bitcoin-Kurs wieder falle, werde der Fondspreis ebenso in die Tiefe gezogen.Obendrein schwebe über dem Bitcoin das Damoklesschwert der Regulierung durch Notenbanken und Politik. Krypto-Investoren würden sich damit einer Gefahr aussetzen, die auch Gold-Anleger nur zu gut kennen würden: In der Vergangenheit sei der Besitz des gelben Metalls immer mal wieder verboten worden. "Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich auf Kryptowährungen als zusätzliche Anlageklasse einlässt", sage Lux. Eine weitere Parallele zu Gold liege aus seiner Sicht darin, dass sich der Bitcoin grundsätzlich unabhängig zum Aktienmarkt verhalte, also nicht im Gleichschritt mit ihm laufe. Die hohen Schwankungsraten stünden einer echten Risikodiversifikation aber im Wege, sei der Vermögensprofi überzeugt. (News vom 02.04.2021) (06.04.2021/ac/a/m)