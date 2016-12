Gut zugelegt hätten aber auch weniger exotische Aktienmärkte, so zum Beispiel die US-Börsen, die mit dem Überraschungssieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen eine wahre Gipfeljagd hingelegt hätten. Hier habe die Stärke des US-Dollar aus Sicht europäischer Renditesucher ihr Übriges getane und bei der Gesamtrendite noch eine Schippe obendrauf gelegt: Ein Kauf der 30 Aktien des Dow-Jones-Index hätte binnen eines Jahres aus 100.000 nun 119.100 Euro gemacht. Die Industriestaaten hätten im Schnitt, gemessen am passenden MSCI-Barometer, um immerhin 10,3 Prozent zugelegt.



Rohstoff-Investoren als Dollar-Profiteure



Die Dollar-Rally habe sich auch für all jene als Glücksfall erwiesen, die in Energierohstoffe investiert hätten. Denn deren Preise würden in aller Regel in Dollar ermittelt. Der Ölpreis habe nach seinen Tiefständen in diesem Jahr besonders kräftig zugelegt. Treibend habe hier eine besser laufende Weltwirtschaft und die überraschend eindeutige Einigung der Opec-Staaten auf eine Förderkürzung gewirkt. Zusammengefasst hätte ein pures Ölengagement aus den gedachten 100.000 Euro stolze 164.000 Euro gemacht. Goldinvestments in entsprechender Höhe hätten ein Plus von 12.200 Euro erwirtschaftet.



Gestern pfui, morgen hui?



Auf der Verliererseite hätten sich 2016 indes Aktientitel aus Spanien, Italien, Großbritannien und der Schweiz gefunden. Auch unter den vielgelobten skandinavischen Börsen habe es einen klaren Minusmacher gegeben: Dänische Aktien seien 2016 für Investoren aus dem Euroraum keine gute Wahl gewesen. Ein Investment in den nationalen Auswahlindex hätte das Startkapital von 100.000 Euro um 12.700 Euro vermindert. Im Vorjahr wäre noch Plus von fast 36.000 Euro herausgesprungen - Dänemark sei damit einer der besten Aktienmärkte des Jahres 2015 gewesen.



Dass Renditechampions im Folgejahr häufig auf die Verliererseite wechseln würden, würden erfahrene Investmentprofis nur zu gut wissen. Doch auch der umgekehrte Fall sei nicht selten. Eine solche "Außenseiter-Spitzenreiter"-Wette biete - zumindest theoretisch - auch der heftigste Kapitalvernichter des abgelaufenen Jahres: So hätten die Unternehmensmitglieder des "Nigeria-All-Share"-Börsenindex Anlegern ein sattes Minus von 38,3 Prozent beschert. Ob Wagemutige allerdings geeignete Investmentvehikel finden würden, um eine Contrarian-Wette auf Nigerias Börse platzieren zu können, scheinr mangels Angebot allerdings fraglich. (30.12.2016/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Renditesucher können mit der abgelaufenen Anlagesaison zufrieden sein, so die Experten von "FONDS professionell".Im Großen und Ganzen würden die Pluszeichen überwiegen. Und bei den heftigsten Minusmachern des alten Jahres würden sich spannende Außenseiter-Wetten für 2017 bieten.Wer 2016 sein Geld habe vermehren wollen, habe es vergleichsweise leicht gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, per Jahresende im Plus zu landen, sei deutlich höher gewesen als die Gefahr, herbe Verluste einzufahren. Immer vorausgesetzt natürlich, dass man vermeintlich bombensichere Investmentklassiker wie Festgeld oder Sparbuch links liegen gelassen habe. Denn mit denen sei - erst recht nach Abzug der Teuerungsrate - auch 2016 kein Geld zu verdienen gewesen.