Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

56,49 EUR +0,05% (22.04.2022, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

56,41 EUR -2,01% (22.04.2022, 09:31)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck’s®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (22.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev: Widerstand überboten - ChartanalyseEin erfolgreicher Test der 200-Tage-Linie in der vergangenen Woche hat bei der Aktie von Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) eine starke Aufwärtsbewegung initiiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vor allem die Sitzung am Mittwoch habe dabei mit einem Plus von 4,4% hervorgestochen, zumal damit auch der Sprung auf ein neues April-Hoch gelungen sei. Das Aufwärtsmomentum habe aber auch am gestrigen Donnerstag angehalten. Bei 56,74 EUR gestartet, seien die Papiere bei 57,52 EUR (+0,9%) aus dem Handel gegangen. Die Kraft habe also ausgereicht, um die Notierungen per Schlusskurs über die Juni-Abwärtstrendgerade zu tragen. Dieser hartnäckige Widerstand habe dem Erholungsversuch Ende Februar einen Riegel vorgeschoben.Ausblick: Dynamische Aufwärtstage seien in der jüngeren Kurshistorie bei Anheuser-Busch mehrmals vorgekommen - bspw. am 28. Oktober (+10,3%), am 25. November (+3,8%) oder am 25. Februar (+7,1%). In allen drei Fällen seien die Kurse jedoch bereits am Folgetag wieder nach unten abgedreht.Das Long-Szenario: Die Bestätigung des Ausbruchs über die markante Abwärtstrendgerade habe nun oberste Priorität. Dafür sollten die Notierungen idealerweise den derzeitigen Schwung nutzen und bis an, besser noch über das Februar-Hoch bei 58,72 EUR steigen. Gelinge der Break, hätte die Aktie Platz bis zum aktuellen Jahreshoch bei 59,69 EUR, das zusammen mit dem Dezember-Hoch aus dem Jahr 2020 die obere Begrenzung einer Seitwärtsrange definiere. Würden die Kurse dort nach oben ausbrechen, könnte sich auch die positive Tendenz im großen Bild (Fünf-Jahres-Chart) festigen und einen Anstieg in Richtung 2021er Top bei 65,86 EUR möglich machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie: