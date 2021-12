Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

52,10 EUR -0,17% (02.11.2021, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

51,96 EUR -0,48% (02.11.2021, 13:03)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck’s®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (08.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF).AB InBev habe auf einer Investorenveranstaltung (06.12.) erstmals einen mittelfristigen Ausblick veröffentlicht. Dieser gehe von einem jährlichen Anstieg des bereinigten EBITDA (organisch) von 4% bis 8% aus, was pandemiebedingt (schwache Vergleichsbasis (2020: -12,9% y/y)) zwar hinter dem für 2021 vom Unternehmen in Aussicht gestellten Anstieg von 10% bis 12% y/y zurückbleibe, nach Erachten des Analysten aber als solide und eher konservativ einzustufen sei. Im Zeitraum 2010 bis 2019 habe AB InBev zwar einen durchschnittlichen Anstieg des bereinigten EBITDA (organisch) von 7,3% y/y erzielen können, habe dabei aber auch häufiger auf Jahresbasis die Zielsetzung verfehlt.Darüber hinaus habe der Brauereikonzern angekündigt, in den Bereich Biotechnologie einsteigen zu wollen. So plane das Unternehmen die Nebenprodukte des Brauprozesses künftig nicht mehr wegzugeben, sondern selbst in pflanzliche Proteine umzuwandeln, um sie dann an die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu verkaufen. Den geplanten Ausbau dieses noch im Entstehen befindlichen Geschäfts erachte der Analyst für sinnvoll, auch wenn daraus erst langfristig ein signifikanter zusätzlicher Umsatzbeitrag (vom Unternehmen in 2021 erwartet: ca. 20 Mio. USD) resultieren dürfte.Als problematisch sehe der Analyst weiterhin die hohe Verschuldung (u.a. Nettofinanzverschuldung/bereinigtes EBITDA zum 30.06.2021: 4,4; Zielsetzung: rund 2) sowie den hohen Goodwill (zum 30.06.2021: 119,2 Mrd. USD; entspricht rund 55% der Bilanzsumme) an. Lusebrink behalte seine Prognosen bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie: