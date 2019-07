Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (15.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0003793107, WKN: 590932, Ticker-Symbol: ITK, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: AHBIF) unter die Lupe.Der weltgrößte Bierbrauer breche den geplanten Börsengang seines Asien-Geschäfts ab. In einer Mitteilung habe das Unternehmen auf mehrere Faktoren verwiesen, u.a. auf die nicht optimalen Marktbedingungen. Die Anleger würden enttäuscht reagieren, die Aktie falle unter das Ausbruchsniveau zurück. Dabei habe es so gut ausgesehen.Das Chartbild der Anheuser-Busch InBev-Aktie habe sich nun wieder merklich eingetrübt. Der Ausbruch aus dem aufsteigenden Dreieck habe sich als Fehlsignal erwiesen. Es sei fraglich, ob die Anheuser-Busch InBev-Aktie nach dem gescheiterten IPO in den kommenden Tagen die Stärke für einen weiteren Ausbruchsversuch habe. Investierte Anleger sollten den Tradingstoppkurs bei 71 Euro beachten, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:77,46 EUR -1,53% (15.07.2019, 11:22)