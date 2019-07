Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (03.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) von 83 Euro auf 88 Euro.Das Unternehmen habe Medienberichten zufolge unter Verweis auf die Börsenunterlagen das Bookbuildung (02.07.) für den Börsengang seiner Asien-Pazifik-Tochter Budweiser Brewing Company APAC (BBC APAC) (Umsatz 2018: 8,47 Mrd. USD; bereinigtes EBITDA 2018: 3,08 Mrd. USD) an der Börse Hongkong gestartet. Die Erstnotiz sei für den 19.07. geplant. ABInBev biete 1,63 Mrd. neue Aktien (15% des Aktienkapitals) der BBC APAC in einer Spanne von 40,00 bis 47,00 HKD (entspreche 5,13 bis 6,02 USD) je Aktie (Bruttoerlös: 8,4 bis 9,8 Mrd. USD) an. Die Transaktion bewerte die BBC APAC mit 56 bis 65 Mrd. USD (entspreche EV/bereinigtes EBITDA 2018 von 20,7 bis 24,1 (ABInBev: 11,4; AmBev: 14,3; Tsingtao Brewery: 19,3), was Lusebrink als ambitioniert (bisherige Analystenerwartung: 45 Mrd. USD), angesichts des derzeit starken Interesses an chinesischen Brauereiaktien in Hongkong (u.a. Tsingtao Brewery: +61% YTD), aber als noch erreichbar ansehe. Beim Erreichen des oberen Endes der Preisspanne würde sich die nach Meinung des Analysten hohe Verschuldung (Nettofinanzverschuldung zum 31.12.2018: 102,5 Mrd. USD; Nettofinanzverschuldung/bereinigtes EBITDA: 4,6; Unternehmenszielsetzung: bis Ende 2020 unter 4,0) von ABInBev um rund 10% verringern, was er mit Blick auf die hohen Zinskosten (2018: 3,8 Mrd. USD) als positiv erachte. Zudem erhalte die BBC APAC damit die Möglichkeit, Akquisitionen in der Region zu tätigen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Anheuser-Busch InBev-Aktie. (Analyse vom 03.07.2018)