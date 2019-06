Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

75,88 EUR +0,18% (12.06.2019, 11:00)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (12.06.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Analysten Javier Gonzalez Lastra und Matt Reid von der Privatbank Berenberg:Javier Gonzalez Lastra und Matt Reid, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) und erhöhen das Kursziel von 90 auf 103 Euro.Die Aktie leide nach wie vor unter der Verschuldung des Brauereikonzerns, was sich jedoch durch die angekündigte Dividendenkürzung und den Börsengang des Asien-Pazifik-Geschäfts ändern dürfte, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Dies würden die Analysten nun gemeinsam mit der Oxxo-Kooperation in Mexiko in ihren Schätzungen berücksichtigen. Die Anheuser-Busch InBev-Aktie dürfte ihre Bewertungslücke zu den Wettbewerbern nach und nach schließen.Javier Gonzalez Lastra und Matt Reid, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Anheuser-Busch InBev-Aktie bestätigt und das Kursziel von 90 auf 103 Euro angehoben. (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:76,21 EUR +0,34% (12.06.2019, 10:37)