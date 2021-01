Dies sollte die Wirtschaft bis in die letzte Jahreshälfte überbrücken, in der nach Meinung der Experten eine Normalisierung einsetzen sollte. Konkret würden sie ihre BIP-Prognose für 2021 von 3,5% auf 5,2% anheben. Grund dafür seien die zahlreichen Konjunkturmaßnahmen, die das von ihnen erwartete schwächere erste Halbjahr im Vergleich zum Zweiten ankurbeln würden. Sollte dies zutreffen, wäre dies das stärkste Jahreswachstum seit 1984.



Aufgrund der zweifachen Stimulierung (fiskalisch und geldpolitisch) und der Normalisierung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte könnte das nominale Wachstum für das Jahr im Bereich von 6 bis 7% liegen. Die Experten würden weiterhin Anlagen bevorzugen, die von dieser Beschleunigung des Nominalwachstums im frühen Zyklus profitieren würden, insbesondere Aktien.



Der bevorstehende starke Anstieg der schuldenfinanzierten Staatsausgaben in Kombination mit der ohnehin schon lockeren Geldpolitik der Federal Reserve sei ein Grund für einen niedrigeren US-Dollar im Laufe der Zeit. In gewisser Weise sei dies das Gegenteil der 1980er Jahre, als eine lockere Fiskalpolitik durch eine straffe Geldpolitik kompensiert worden sei, die den kometenhaften Aufstieg des Dollars angeheizt habe, der erst durch den Plaza Accord habe gestoppt werden können - die Vereinbarung der G-5-Staaten von 1985, die Wechselkurse durch Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Japanischen Yen und der Deutschen Mark zu manipulieren.



Die Zinskurve sei in diesem Jahr bereits ziemlich steil geworden, aber die Experten würden glauben, dass sich dies noch weiter fortsetzen werde. Die Netto-Emissionen der Treasuries würden zunehmen, um alle Ausgaben zu bezahlen (es werde möglicherweise eine Erhöhung der Steuern geben, aber nicht genug, um die erhöhten Defizitausgaben zu bezahlen).



Würden diese Emissionen mit einem allmählichen Anstieg der Inflationserwartungen kombiniert, sei davon auszugehen, dass sich das lange Ende der Treasury-Kurve nach oben bewege. Gleichzeitig würden die Experten von einer großen Nachfrage ausgehen, vor allem durch die Käufe der FED durch die quantitativen Lockerungsprogramme, sodass die FED das kurze Ende der Kurve für die absehbare Zukunft niedrig halten werde. Diese Kombination, dass das vordere Ende niedrig bleibe und das lange Ende sich nach und nach oben bewege, bedeute eine weitere Versteilung. (29.01.2021/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Die neue Administration bringt anstehende politische Veränderungen u.a. bei Ausgaben, Steuern und dem Handel mit sich, so Frank Rybinski, CFA, Chef-Makrostratege bei Aegon Asset Management.Dabei sehe Rybinski unterschiedliche Auswirkungen auf den Markt aufgrund der Neuausrichtung.Zusätzlich zu dem im Dezember 2020 verabschiedeten Konjunkturprogramm in Höhe von 900 Mrd. USD dürfte es der Biden-Regierung gelingen, im ersten Quartal ein weiteres Konjunkturprogramm in ähnlicher Größenordnung zu verabschieden (das deutlich unter der ursprünglichen Forderung von Präsident Biden von 1,9 Billionen USD liege). Diese Konstellation bedeute, dass die von den Experten erwartete Abschwächung in der ersten Jahreshälfte nun wahrscheinlich deutlich angekurbelt werden werde.