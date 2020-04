Wie in Europa würden die vorläufigen "PMI"-Einkaufsmanagerindices auch in den

USA am Donnerstag veröffentlicht. Zudem gebe es kommende Woche eine Reihe von

US-Immobilienmarktdaten, am Donnerstag die derzeit besonders stark beachteten

wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe per 18. April sowie am Freitag

Auftragseingangszahlen für langlebige Wirtschaftsgüter sowie das finale Michigan-

Verbrauchervertrauen für den laufenden Monat. In Asien seien Japans Handelsbilanz

am Montag sowie Inflationszahlen am Freitag - beides für März - die Highlights.



ZITATE:



"Die Verlängerung der meisten virusbedingten Einschränkungen ermöglichen nur eine

sehr langsame Rückkehr zu mehr wirtschaftlicher Aktivität."



"Ich rechne in Europa mit keiner so klaren V-förmigen Erholung der

Einkaufsmanagerstimmung wie in China - solange viele Firmen geschlossen oder nur

stark eingeschränkt tätig bleiben, wird sich weder das Sentiment der meisten

Unternehmen noch der Verbraucher ähnlich schnell wie in China erholen."



"Die anhaltenden Einschränkungsmaßnahmen dürften anstehende Daten wie das Ifo-

Geschäftsklima, die Einkaufsmanagerindizes oder auch zur Verbraucherstimmung

weiterhin stark belasten - die Rückkehr zur Normalität wird ein langwieriger Prozess." (17.04.2020/ac/a/m)





