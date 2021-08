London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

2.908,50 GBp +1,39% (23.08.2021, 15:43)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (23.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Das bereinigte Zahlenwerk für das H1 2021, das vor allem von der Rohstoffpreisentwicklung (deutliche Anstiege) geprägt gewesen sei, sei deutlich besser als von Diermeier erwartet ausgefallen. Zudem hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.2021) deutlich verbessert. Entsprechend habe Anglo American auch die Ausschüttung an die Aktionäre deutlich erhöht (zzgl. Sonderdividende und Aktienrückkäufe). Insgesamt stelle das H1 2021 ein Rekordhalbjahr dar. Die jüngsten Konjunktur-Frühindikatorenindices würden jedoch eine sich abschwächende Wachstumsdynamik für die OECD signalisieren (zudem bremse die chinesische Regierung die Stahlproduktion). Entsprechend hätten die Preise einiger wichtiger Rohstoffe des Konzerns seit Quartalsbeginn deutlich nachgegeben (z.B. Eisenerz: -25%; Palladium: -17%). Zudem habe Anglo American mehrheitlich die Kosten-Guidance für seine Rohstoffe in 2021 erhöht.Diermeier habe seine Schätzungen erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 7,57 (alt: 6,66) USD; berichtetes EPS 2021e: 7,45 (alt: 6,66) USD; DPS 2021e: 4,16 (alt: 2,70) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 5,64 (alt: 5,34) USD; DPS 2022e: 2,40 (alt: 2,20) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Anglo American-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 28 GBP belassen. (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze Anglo American-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:34,00 EUR +1,1% (23.08.2021, 15:52)