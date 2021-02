London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

2.514,50 GBp +4,16% (01.02.2021, 14:02)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (01.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) von 20 GBP auf 25 GBP.Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2020 seien mehrheitlich erreicht bzw. übertroffen worden. Damit hätten sich für das H2 2020 mehrheitlich Produktions-/Absatzsteigerungen gegenüber H1 2020 ergeben. Die realisierten Rohstoffpreise (Periodendurchschnitt) hätten in H2 2020 mehrheitlich ebenfalls, zum Teil deutlich, höher als in H1 2020 gelegen (u.a. Eisenerz (Kumba): +43%; Kupfer: +39%). Insgesamt sollte die Geschäftsentwicklung in H2 2020 nach Erachten des Analysten damit deutlich besser als in H1 2020 ausgefallen sein. Die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2021 würden mehrheitlich Anstiege (ggü. 2020) implizieren, während die Kosten-Ausblicke (2021e) keine einheitliche Tendenz (ggü. 2020) aufweisen würden. Zudem sei das Investitionsbudget für 2021 und 2022 jeweils deutlich erhöht worden.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices (China: stetig steigende Dynamik, OECD: stabile Dynamik) würden weiteres Wirtschaftswachstum signalisieren. Die Preise der wichtigsten Rohstoffe des Konzerns seien unerwartet weiter deutlich gestiegen, was nach Erachten des Analysten zu hohen "Windfall profits" in 2021 führen werde. Daher habe er seine Prognosen teilweise deutlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2020e: unverändert 2,15 USD; berichtetes EPS 2020e: 1,82 (alt: 1,81) USD; DPS 2020e: unverändert 0,85 USD; bereinigtes/ berichtetes EPS 2021e: 3,81 (alt: 3,09) USD; DPS 2021e: 1,50 (alt: 1,25) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Anglo American-Aktie (3 Monate: +33%; zum Vergleich Eisenerzpreis: +29%; Kupferpreis: +17%) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 01.02.2021)Börsenplätze Anglo American-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:28,66 EUR +5,41% (01.02.2021, 14:06)