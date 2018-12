Frankfurt-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

10,50 EUR +2,94% (13.12.2018, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

10,52 EUR +2,24% (13.12.2018, 17:01)



ISIN AngloGold Ashanti-Aktie:

ZAE000043485



WKN AngloGold Ashanti-Aktie:

164180



Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie Deutschland:

AOD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie:

AULGF



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert. (13.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von Dennis Riedl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Dennis Riedl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) unter die Lupe.Der Goldpreis zeige seit ein paar Wochen neue Stärke, mehr und mehr Minen-Aktien würden seither nach oben ausbrechen. Ein Auszug aus der TSI Gold-Rangliste enthülle die aktuellen Titel, die vom Gold-Comeback am meisten profitieren dürften.AngloGold Ashanti, Randgold Resources und Barrick Gold würden sich im Sinne der relativen Stärke derzeit am dynamischsten nach Norden entwickeln. Mit erhöhter Wahrscheinlichkeit seien das die Aktien, die auch in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Branchendurchschnitt abschneiden würden.An der Spitze finde sich AngloGold Ashanti. Das TSI-System habe bereits im Oktober auf die Aktie aufmerksam gemacht und am 12. November schließlich auch in das Musterdepot aufgenommen. Der in Afrika, Australien und Südamerika aktive Minenbetreiber habe es geschafft, innerhalb eines Jahres seine Produktionskosten (All in Sustaining Cash Costs, AISC) für den Abbau einer Goldunze von 1.071 auf 921 USD zu senken. Gleichzeitig habe man zuletzt auf einer Mining-Konferenz berichtet, dass die Jahresprognose für den Umsatz zumindest am oberen Rand getroffen werden sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AngloGold Ashanti-Aktie: