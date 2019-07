Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

15,90 Euro +0,63% (08.07.2019, 17:25)



NYSE-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

USD 17,94 +1,13% (08.07.2019, 17:32)



ISIN AngloGold Ashanti-Aktie:

US0351282068



WKN AngloGold Ashanti-Aktie:

915102



Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie Deutschland:

AOD



NYSE-Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie:

AU



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: US0351282068, WKN: 915102, Ticker-Symbol: AOD, NYSE-Symbol: AU) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert. (08.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von Analyst Dominic O'Kane von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse rät Dominic O'Kane, Analyst bei J.P. Morgan Securities, Investoren weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: US0351282068, WKN: 915102, Ticker-Symbol: AOD, NYSE-Symbol: AU).Die Analysten von J.P. Morgan Securities haben im Rahmen einer Branchenstudie ihre Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung aktueller Goldpreisprognosen einer Überarbeitung unterzogen.Analyst Dominic O'Kane passt das Kursziel für die Aktien von AngloGold Ashanti Ltd. von 16,50 auf 22,90 USD nach oben an.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer AngloGold Ashanti-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein.Börsenplätze AngloGold Ashanti-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:15,80 Euro -0,63% (08.07.2019, 16:22)