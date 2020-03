Abseits der fragwürdigen Positivmeldungen aus China, wo die Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivitäten in den Corona-Krisengebieten ein Zeichen der Kontrolle über das Virus in die Welt senden solle, grassiere das Virus in Europa und den USA fast ungebremst und führe zu einer weiter einbrechenden Ölnachfrage. Zusätzlicher Druck entstehe von der Angebotsseite. Ungeachtet der US-Amerikanischen Apelle, in der akuten Nachfrageschwäche die Fördermengen zu reduzieren, würden Saudi-Arabien und Russland täglich mehr Öl auf den Markt bringen. Auf den ersten Blick widersinnig, dürfte dieses spieltheoretische Kalkül im Kampf gegen die US-Ölindustrie gute Aussichten auf Erfolg haben.



Während die US-Schieferölindustrie als Nutznießer der OPEC+ Förderkürzungen seit 2017 stark gewachsen sei und das Kartell zur Stabilisierung der Preise zu immer tieferen Einschnitten in die eigenen Fördermengen getrieben habe, würden Moskau und Riad nun eine Insolvenzwelle in der US-Ölindustrie forcieren. Erste Früchte würden sichtbar. Die Rufe der US-Produzenten nach einem Deal zwischen Washington und OPEC würden immer lauter. Die Anzahl der aktiven Bohrtürme in den USA habe den stärksten wöchentlichen Rückgang seit der Ölpreiskrise von 2014 bis 2016 verzeichnet. Marktbeobachter würden mit einer Kontraktion der US-Ölproduktion um rund ein Fünftel (-2,5 Mio. bpd) bis Ende 2021 rechnen.



Die langfristig orientierte Strategie Russlands und Saudi-Arabiens sorge indes in der kurzen Frist für erhöhte Abwärtsrisiken. Analysten und IEA würden im April ein nie dagewesenes Überangebot von bis zu 25 Mio. bpd erwarten. Ohne eine Erholung der Nachfrage und/oder drastische Kürzungen der Fördermengen, könnte in diesem Szenario erneut ein deutlicher Abwärtssog auf die Ölpreise entstehen. In ihrem Basisszenario würden die Analysten jedoch weiterhin von einer sukzessiven Entspannung der Überangebotssituation in den kommenden Monaten ausgehen. (30.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wellen am Ölmarkt schlagen weiterhin hoch, so die Analysten der Nord LB.Brent verliere auf Wochensicht erneut 10% an Wert und habe zum Handelsschluss bei USD 24,54 pro Barrel notiert. WTI habe sich etwas von den historischen Kursverlusten der letzten Wochen erholt und sei bei USD 21,33 pro Fass um 7,5% höher aus dem Handel als noch in der Vorwoche gegangen. Ein Grund zur Entwarnung sei dies jedoch in keinem Fall. Im frühen Montagshandel sei es für Brent und WTI erneut gen Süden gegangen.