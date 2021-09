Tradegate-Aktienkurs Amundi-Aktie:

76,20 EUR +0,20% (18.03.2021, 13:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Amundi-Aktie:

76,10 EUR +0,46% (18.03.2021, 13:45)



ISIN Amundi-Aktie:

FR0004125920



WKN Amundi-Aktie:

A143DP



Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

ANI



Euronext Paris Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

AMUN



Kurzprofil Amundi S.A.:



Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern. Die Gruppe betreibt ein aktives Management von Aktien, Anleihen und Renditen. Sie führt auch ein passives Management von indexierten Fonds sowie ein Management von nicht liquiden Vermögenswerten (Immobilienvermögen und private Schulden) durch. Ende 2017 verwaltete Amundi mehr als 1.426 Milliarden Euro an Forderungen, verteilt auf folgende Kundentypen: Partnernetzwerke und Drittvertriebe (36,8%), institutionelle Kunden und Mitarbeitersparpläne (33,9%) sowie Versicherer (29,4%). (16.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amundi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) unter die Lupe.BlackRock sei der weltgrößte Vermögensverwalter und auch bei ETFs die Nummer 1. In Europa würden sich aber gerade die Gewichte verschieben. Für Anleger biete das Chancen, zumal der Angreifer noch mit weiteren Vorteilen Anleger beeindrucke.Amundi sei der größte Vermögensverwalter in Europa und auch bei ETFs eine der bekannten Adressen. Im Frühjahr sei die Übernahme von Lyxor, dem Vermögensverwalter der Société Générale, bekannt gegeben worden. Zusammen kämen die Franzosen auf geschätzt 16% Marktanteile im europäischen ETF-Markt. Vor der Übernahme habe Amundi selbst bei nur 6% gelegen.Stand jetzt gehöre Amundi jedenfalls zu den Pionieren im Bereich ESG, was Investieren nach Umwelt-, Sozialen,- und Governance-Kriterien umfasse. Was Investieren nach sozialen Kriterien angehe, sei Amundi mit 798 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen in diesem Segment global die Nummer 1. Prinzipiell würden die Analysten von Bloomberg Intelligence den Franzosen einen First-Mover-Vorteil bei ESG-Themen zubilligen. Dazu biete man mehr als 700 Produkte mit fast 700 Mrd. Euro Volumen an. Gerade bei kostengünstigen ETFs sei auch bei diesem Trend die Übernahme von Lyxor ein starker Wachstumstreiber.Amundi sei der größte Vermögensverwalter in Europa und führend bei ETFs und ESG-Produkten. Mit einer für 2021 erwarteten Dividendenrendite von 4,9% sei die Aktie auch aus diesem Aspekt ein Kauf. Zuletzt habe der Kurs indes etwas abgeben und habe den GD50 und die GD100 bei 76,40 Euro gerissen. Anleger, die zugreifen möchten, sollten abwarten, ob der Kurs wieder über diese Marke drehe. Für den "Aktionär" sei Amundi jedenfalls ein Kauf, ein Stopp werde bei 65 Euro platziert, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amundi-Aktie: