Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (27.07.2018/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Christopher Raymond, Aktienanalyst von Piper Jaffray, empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) weiterhin zu übergewichten.Amgen Inc. sei mit dem Q2-Bericht eine angenehme Überraschung gelungen. Dank von quer über das Portfolio verteilten positiven Umsatzbeiträgen habe das EPS mit 3,83 USD die Konsensprognose von 3,55 USD klar übertroffen. Die neuen Produkte wie Repatha und Parsabiv hätten ein eindrucksvolles Wachstum verzeichnet.Trotz der Kursgewinne seit Jahresanfang bewege sich die Bewertung der Amgen-Aktie noch immer auf dem Niveau des Peer Group-Durchschnitts. Analyst Christopher Raymond setzt das Kursziel von 190,00 auf 210,00 USD herauf. Die langsame und stetige Performance mag zwar nicht für ganz so viel Euphorie sorgen wie bei anderen Biotech-Titeln mit einem stärkeren Wachstum. Dafür falle aber auch die Volatilität geringer aus, wie zuletzt beispielsweise bei Biogen. Investoren könnten die beständigere Performance bevorzugen.In ihrer Amgen-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Piper Jaffray das "overweight"-Rating.Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:163,23 EUR -1,87% (27.07.2018, 15:37)