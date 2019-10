Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (01.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse des Analysten Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities:Cory Kasimov, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) nach wie vor eine neutrale Haltung.Die AMG 510 KRAS-Studiendaten von Amgen Inc. hätten wenig dazu beigetragen, die Erwartungen an die Behandlung von Dickdarmkrebs im Wege einer Monotherapie zu erhöhen. Der größte Teil des anfänglichen Optimismus für die KRAS-Klasse ruhe auf der Indikation Lungenkrebs. Auf diesem Feld werde wahrscheinlich auch der Fokus bleiben.Die Analysten von J.P. Morgan Securities sprechen insgesamt von einem enttäuschenden Update. Analyst Cory Kasimov geht davon aus, dass die Indikation Dickdarmkrebs sicherlich einen Kombinationsansatz benötige.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Amgen-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein.Börsenplätze Amgen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:178,34 EUR +0,09% (01.10.2019, 10:16)