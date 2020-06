Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

200,95 EUR +0,54% (08.06.2020, 08:00)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

225,67 USD +2,17% (05.06.2020, 22:15)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (08.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amgen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie auf das neue Allzeithoch (5.709 Punkte) beim NYSE Arca Biotechnology hingewiesen. Der Ausbruch auf ein neues Rekordlevel erfolge zu einem saisonal günstigen Zeitpunkt, denn der Biotech-Index habe in der Phase vom 12. Juni bis Ende Juli in diesem Jahrtausend um durchschnittlich 4,5% zulegen können. Könnten Anleger von diesem saisonalen Rückenwind auch auf Einzeltitelebene profitieren? Diese Frage möchten die Analysten mit Hilfe der Amgen-Aktie beantworten.Seit 2000 falle der durchschnittliche Kurszuwachs in besagtem Zeitraum hier mehr als doppelt so hoch aus (+9,36%) und liefere damit fast die gesamte Jahresperformance (+9,64%). Wichtig sei aber auch die Kontinuität der Wertentwicklung. In 16 von 20 Jahren habe die Amgen-Aktie vom 12. Juni bis 31. Juli in diesem Jahrtausend Kursgewinne verbuchen können. Nur vier Mal sei das Papier gefallen, was einer Trefferquote von 80% entspreche. Die saisonalen Rahmenbedingungen würden also stimmen. Die Chancen stünden deshalb gut, dass der Biotechtitel die 38-Wochen-Linie (akt. bei 220,83 USD) als Sprungbrett nutzen werde. Perspektivisch winke dabei ein Anlauf auf die bisherigen Allzeithochs bei knapp 245 USD - vielleicht sogar schon in den nächsten sieben Wochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:198,76 EUR -1,24% (05.06.2020, 17:35)