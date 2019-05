Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (29.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten Biotechnologie-Konzern der Welt Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900) unter die Lupe.Es laufe nicht mehr ganz so rund bei Amgen. Nach eher enttäuschenden Q1-Zahlen habe der Biotech-Riese einiges an Federn lassen müssen. Der Titel habe seit seinem Allzeithoch bei 210,19 Dollar fast 20 Prozent verloren. Steigender Wettbewerbsdruck lasse die Umsätze weiter stagnieren.Trotz einiger Baustellen sei der Biotech-Konzern dennoch gut positioniert. Derzeit habe man sechs weitere Behandlungen in der Erforschung, die sich bei den Regulatoren (FDA) in Phase 3 befinden würden. Auch die weitere Pipeline sei gut bestückt.Zu den Verkaufsschlagern würden die Immunverstärker Enbrel und Neulasta zählen. Jedoch bekomme man hier zunehmend die Konkurrenz zu spüren, sodass die Umsätze nur noch verlangsamt zulegen würden.Überzeugen könne Amgen aber mit einer enorm starken EBIT-Marge von rund 40 Prozent. Auch habe man die Dividende seit 2011 kontinuierlich erhöht. Aktuell betrage die Dividendenrendite 2,8 Prozent (5,80 USD/Aktie) und liege somit deutlich über dem üblichen Durchschnitt der Branche. Außerdem könnten sich Aktionäre über ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Mrd. Dollar freuen, welches man im letzten Jahr angekündigt habe.Bei rund 30 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln sei die Kriegskasse prall gefüllt. Weitere Akquisitionen seien also nicht auszuschließen.Ein besonderes Augenmerk richte sich auch auf die zukünftige Präsidentschaftswahl. Besonders die Demokraten würden derzeit mit dem Slogan "Medicare for All" werben. Bei einem Sieg dürften zukünftige Preiserhöhungen im Sektor wohl schwieriger werden.Riesige Wachstumsraten wie in der Vergangenheit seien bei Amgen künftig wohl nicht mehr zu erwarten. Nichtsdestotrotz habe sich der Titel zu einer echten Dividendenperle entwickelt, der zudem bei einem aktuellen KGV von rund 14 sehr moderat bewertet sei. Künftige Zulassungen der sich in Phase-3 befindlichen Medikamente dürften auch dem Kurs wieder auf die Sprünge helfen. Die Charttechnik habe sich aber verschlechtert. Die nächste Unterstützungszone liege im Bereich von 148,76 Euro.Noch nicht investierte Anleger sollten vorerst abwarten, ob die 148,76-Euro-Marke hält, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Was die langfristige Entwicklung von Amgen angehe, bleibe DER AKTIONÄR positiv gestimmt. (Analyse vom 29.05.2019)