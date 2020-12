Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

182,10 EUR -0,28% (23.12.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

182,90 USD +0,59% (23.12.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

222,93 USD 0,00% (24.12.2020, 19:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (27.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Die Amgen-Aktie sei zuletzt unter Druck geraten. Bereits in den vergangenen Monaten habe sich das Papier des Branchenprimus im Biotechsektor schlechter als der Markt entwickelt.Derweil sei Amgen mittlerweile durchaus auch bei Dividendenjägern beliebt. Das US-Unternehmen zahle für das erste Quartal 2021 eine Dividende i.H.v. 1,76 USD je Aktie. Dies entspreche einer Erhöhung von 10% im Vergleich zum Vorquartal, als 1,60 USD je Anteilschein ausgeschüttet worden seien.Auf das Gesamtjahr hochgerechnet würden künftig 7,04 USD an die Aktionäre bezahlt. Damit liege die derzeitige Dividendenrendite bei 3,2%. Erstmal habe das Biotech-Unternehmen im September 2011 eine Dividende ausgeschüttet. Damals seien es 0,28 USD je Aktie gewesen. Mittlerweile habe Amgen bereits zehnmal die Dividende angehoben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: