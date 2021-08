Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

194,92 EUR -0,62% (17.08.2021, 10:56)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

231,07 USD +0,61% (16.08.2021)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (17.08.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 habe beim Umsatz und bereinigtem EBIT im Rahmen der Analysten-Prognosen und des Marktkonsenses gelegen. Beim bereinigten EPS seien die Erwartungen hingegen übertroffen worden. Die Umsatzentwicklung habe von der Erholung von der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen vermehrten Patientenbehandlungen profitiert. Das bereinigte EBIT sei von überproportional gestiegenen Herstellkosten sowie operativen Kosten belastet worden. Auf berichteter Basis hätten sich Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Five Prime Therapeutics-Übernahme belastend auf das EBIT ausgewirkt.Amgen habe die Guidance 2021 umsatzseitig und für das bereinigte EPS bestätigt, aber für das berichtete EPS gesenkt. Der Analyst werte die Übernahme von Teneobio (Antikörpertechnologie) zu 900 Mio. USD in bar, die in H2 2021 abgeschlossen werden solle, als strategisch sinnvoll, da er darin für Amgen das Potenzial sehe, Wirkstoffe schneller zu entwickeln. Er habe seine Prognosen für 2021e (u.a. berichtetes EPS: 9,38 (alt: 10,38) USD; bereinigtes EPS: 16,14 (alt: 15,90) USD) und für 2022e (u.a. berichtetes EPS: 13,52 (alt: 14,05) USD; bereinigtes EPS: 17,88 (alt: 17,68) USD) angepasst.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Amgen-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 245,00 auf 240,00 USD reduziert. (Analyse vom 17.08.2021)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:195,64 EUR +0,34% (17.08.2021, 10:46)