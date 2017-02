Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

147,07 EUR -0,78% (02.02.2017, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

158,99 USD -0,42% (02.02.2017, 17:31)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.

(02.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse des Analysten Ying Huang von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Ying Huang, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) nunmehr zum Kauf.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass die Aktien von Amgen Inc. in 2017 eine Outperformance erzielen könnten.Im Vergleich zum vom Markt für 2017 erwarteten Gewinnwachstum von 8% geht Analyst Ying Huang von einem Zuwachs von 14% aus. Der jüngste Davita-Kontrakt sollte den Epogen-Abwärtstrend abmildern. Zudem werde die Verzögerung bei der Markteinführung eines Neulasta-Biosimilars Amgen bei der Umsatzstabilisierung helfen.Neben der Erwartung positiver Repatha-Studiendaten könnte auch eine Cash-Repatriierung positive Einflüsse ausüben.Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:146,05 EUR -1,15% (02.02.2017, 16:41)