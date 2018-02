XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:

142,51 EUR +2,34% (07.02.2018, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

142,43 EUR -0,19% (07.02.2018, 13:06)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

175,09 USD -0,88% (07.02.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.

(07.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse der Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Robyn Karnauskas, Aktienanalyst der Citigroup, bestätigt laut einer Aktienanalyse ihre neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN).Nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts haben die Analysten der Citigroup ihr Bewertungsmodell für die Aktien von Amgen Inc. einer Überarbeitung unterzogen.Während neuere Produkte wie Prolia/Xgeva/Repatha weiter wachsen und weitere Wirkstoff vor der Markteinführung stehen würden, sei dennoch die Frage offen ob damit die Rückgänge im Altgeschäft ausgeglichen werden könnten.Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Steuerreform und der erwarteten Aktienrückkäufe hebt die Analystin Robyn Karnauskas das Kursziel für die Amgen-Aktie von 176,00 auf 190,00 USD an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: