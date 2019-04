Spannend sei der Vergleich mit der Zinssenkung von Mitte 1995. Sie sei inmitten einer wirtschaftlichen Wachstumsperiode vollzogen worden und es seien im Anschluss 18 Monate gefolgt, in denen die Zinsen um 300 Basispunkte auf bis zu 6,0 Prozent angehoben worden seien. Auf die heutige Situation übertragen könne man daraus schließen, dass eine Zinssenkung auch während eines wirtschaftlichen Aufschwungs nicht ausgeschlossen sei.



Allerdings würden die Experten darauf hinweisen, dass der Zinskürzung Mitte 1995 ein halbes Jahr vorausgegangen sei, in dem die BIP-Wachstumsrate um mehr als 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Quartale gefallen sei. Aktuell würden sie also eine Zinssenkung der FED nur für gerechtfertigt halten, wenn die Wachstumsrate für sechs Monate auf unter 1 Prozent sinken würde und die Kerninflationsrate für mehrere Monate unter 1,5 Prozent bleiben würde - beide Szenarien würden sie aktuell für unwahrscheinlich halten.



Auf der anderen Seite würden die Experten eine Zinserhöhung für recht wahrscheinlich sehen, sollte die BIP-Wachstumsrate 3 Prozent übersteigen und damit deutlich über der letzten Prognose des Offenmarktausschusses von 2,3 Prozent liegen und gleichzeitig die Kerninflationsrate 2,5 Prozent überschreiten. Da das zweite Quartal üblicherweise positiver ausfalle als das erste, könne ein solches Szenario nicht ausgeschlossen werden. Allerdings würden die Experten momentan eher eine stabile Inflationsdynamik sehen.



Was Europa anbelange, habe der ifo-Index in der vergangenen Woche schwache Zahlen für das Verarbeitende Gewerbe und die Automobilindustrie geliefert. Es würden sich also die Anzeichen dafür mehren, dass die amerikanische Vorherrschaft anhalten dürfte. (26.04.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Zahlen lügen nicht: Die US-Wirtschaft schaut rosig aus, während Europa ein schwaches Wachstum zeigt und die Schwellenländer von den Schwierigkeiten in der Türkei und in Argentinien erschüttert werden, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.Die amerikanische Vorherrschaft habe die vergangene Woche geprägt, in der die US-Aktien auf Rekordstände geklettert seien. In diesem Umfeld halte Mark Dowding eine Zinssenkung durch die US-Notenbank FED für unwahrscheinlich.