Die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung seien um mehr als 120% im Vergleich zum entsprechenden Quartal 2021 gestiegen, als die Coronavirus-Pandemie die Wirtschaft noch belastet habe. Squeri habe auch gesagt, dass die Ausgaben der Kunden für Unterhaltung und Reisen im März das Niveau von vor der Pandemie erreicht hätten, was ein positives Zeichen für American Express und das Wirtschaftsklima sein könnte.



American Express im Chart: Die Aktie des Unternehmens habe sich eindeutig von dem massiven Ausverkauf erholt, der durch den Ausbruch der Pandemie verursacht worden sei, die die Reisebranche erschüttert habe und viele Menschen dazu veranlasst habe, ihre Ausgaben einzuschränken. Auch habe sich der Kurs weitgehend von den durch den russischen Angriff auf die Ukraine verursachten Rückgängen erholen können und sei nicht ernsthaft durch den Stimmungseinbruch der Anleger bei den an der NASDAQ notierten Technologieunternehmen beeinträchtigt worden. Starke Unterstützung finde sich um die 23,6% und 38,2% Fibonacci-Retracements. (Quelle: xStation 5)



Börsenplätze American Express-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

169,36 EUR -1,20% (22.04.2022, 17:40)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

183,18 USD -1,38% (22.04.2022, 17:36)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (22.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - American Express übertrifft mit seinem Quartalsergebnis die Schätzungen der Analysten - AktiennewsAmerican Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist ein Technologieunternehmen, das als erstes in den US-Kreditkartenmarkt eingestiegen ist, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe für das erste Quartal 2022 höhere Einnahmen gemeldet und damit die Prognosen der Analysten übertroffen. Die Aktien des Unternehmens hätten zu den wenigen gehört, die in letzter Zeit keine nennenswerten Kursverluste hätten hinnehmen müssen.- Der Gewinn je Aktie habe bei 2,73 USD und damit einen Penny unter dem des Vorjahresquartals gelegen. Analysten hätten mit einem Gewinn von 2,40 USD pro Aktie gerechnet.- Der Umsatz des Unternehmens, ohne Zinsaufwendungen, sei um 29% auf 11,74 Mrd. USD gestiegen. Analysten hätten 11,62 Mrd. USD erwartet.- Für das erste Quartal 2022 habe das Unternehmen einen Reingewinn von 2,10 Mrd. USD gemeldet, gegenüber 2,24 Mrd. USD im Vorjahr.Der CEO des Unternehmens, Stephen Squeri, habe erklärt, der Umsatzsprung sei auf einen weltweiten Anstieg der Ausgaben der Kartennutzer um fast 35% zurückzuführen. Diese Ausgaben hätten im März ein Rekordniveau erreicht."Wir haben im Quartal 3 Millionen neue eigene Karten eingeführt, da die Akquisitionen von U.S. Consumer Platinum und Gold Cards und U.S. Business Platinum Cards in diesem Quartal ein Allzeithoch erreichten. Da die Reisetätigkeit weiterhin zunimmt, verzeichneten wir im März auch einen monatlichen Rekordzugang bei unseren Delta-Karten", habe Squeri berichtet.