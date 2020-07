Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (23.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen Börsen.Briefing die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.American Airlines habe heute wie erwartet keine guten Quartalszahlen vorgelegt. Die Flugstreichungen wegen der Coronavirus-Krise hätten die US-Fluggesellschaft tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich sei ein Verlust von fast 2,1 Mrd. USD nach einem Gewinn von 662 Mio. USD ein Jahr zuvor gestanden. Unternehmenschef Doug Parker habe von "einem der schwierigsten Quartale in der Geschichte von American Airlines" gesprochen.Weil die Zahl der Fluggäste im Jahresvergleich um 86% auf weniger als 5,5 Mio. eingebrochen sei, seien die Erlöse im gleichen Maß auf 1,6 Mrd. USD gesunken. Die Betriebskosten seien hingegen nur um 62% zurückgegangen. Um ihr Überleben zu sichern, habe sich die Gesellschaft mit der Ausgabe neuer Aktien, Wandelanleihen und normalen Anleihen unter anderem 3,6 Mrd. USD an frischem Geld besorgt. Ende des Quartals hätten die Barmittel des Unternehmens bei 10,2 Mrd. USD gelegen, so die Airline. Im dritten Quartal sollten noch 4,75 Mrd. USD an staatlich abgesicherten Finanzhilfen hinzukommen. Da die Lage der Airline-Branche weiter prekär sei und sich wegen der erneuten Corona-Eskalation in den USA zuletzt sogar wieder verschlechtert habe, drohe im Herbst eine Entlassungswelle. Die Aktie von American Airlines gebe am Donnerstag nur wenig nach, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" im aktuellen Börsen.Briefing. (Analyse vom 23.07.2020)Börsenplätze American Airlines-Aktie:NYSE-Aktienkurs American Airlines-Aktie:11,13 USD -2,11% (23.07.2020, 15:56)