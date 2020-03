Börsenplätze American Airlines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

10,90 EUR -11,98% (16.03.2020, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

10,806 EUR -15,27% (16.03.2020, 15:08)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (16.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.COVID-19 schwebe wie ein Damoklesschwert über den Aktien aller Airlines. US-Präsident Donald Trump erwäge ein Verbot US-amerikanischer Inlandsflüge und lasse somit die Aktien der heimischen Fluglinien wie Vögel vom Himmel fallen. Flüge nach Europa und Asien seien bereits ausgesetzt. Vorbörslich verliere z.B. die American Airlines-Aktie bis zu 17,5 Prozent.Seit dem 11. September 2001 habe es kein Verbot von US-Inlandsflügen mehr gegeben. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sei diese Maßnahme momentan im Gespräch. Die Papiere der Airlines seien seit Ausbruch des Virus im Januar 2020 weltweit unter Druck - diese neue Eskalation aus der robustesten Volkswirtschaft der Erde könnte den nächsten großen Schlag bedeuten.Für American Airlines sei das gesamte letzte Jahr eher mäßig gelaufen. In den vergangenen zwölf Monaten habe der Titel eine Performance von minus 47,79 Prozent erzielt, dabei habe der Branchendurchschnitt bei plus 3,92 Prozent gelegen. Mit einem 2020er-KGV von 5 sei die American Airlines-Aktie sehr günstig bewertet. Die anhaltende Coronakrise setze American Airlines am stärksten zu und 75 Prozent der internationalen Verbindungen hätten gestrichen werden müssen.Anleger sollten bei Airlines an der Seitenlinie bleiben und den (Wieder-)Einstieg abwarten, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link