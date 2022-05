Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.148,00 EUR -1,31% (09.05.2022, 11:06)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.154,50 EUR -2,67% (09.05.2022, 10:51)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.295,45 USD -1,40% (06.05.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.40 Prozent sei die Aktie von Amazon seit dem Verlaufshoch im November gecrasht. Der Börsenwert sei auf 1,2 Billionen Dollar zusammengeschmolzen. Viele Anleger hätten offensichtlich den Glauben an die Wachstumsstory der E-Commerce-Sparte verloren - und würden dabei ein Ass im Ärmel von CEO Andy Jassy übersehen.Keine vier Monate mehr, dann starte das Streaming-Highlight des Jahres: "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". 29 Millionen Fans hätten bereits den Original-Trailer auf Youtube abgerufen, auf Twitter, Instagram und Co habe die Serie viele Hunderttausend Follower. In Fanforen werde schon seit Monaten kräftig diskutiert.Bei allem, was man bis jetzt über "Die Ringe der Macht" gelesen habe, setze Amazon mit der Serie Maßstäbe in vielerlei Hinsicht. Kulisse, Story, Ensemble, Effekte - alles solle gigantisch sein und selbst den eingefleischtesten Tolkien-Fan begeistern. Dafür habe Amazon über eine Milliarde Dollar ausgegeben.Einer, der den Start kaum abwarten könne, sei Sean Astin, Darsteller des Samweis Gamdschie in den Herr der Ringe-Filmen. "Ich bin aufgeregt", so Astin vor Kurzem im Interview mit IGN. "Ich habe die Preview gesehen und ich hatte eine echte Gänsehaut. Es sah so aus, als hätten sie verstanden, worum es geht."Er habe die ganze Zeit gesagt, Amazon werde das richtig machen, so der Star weiter. "Auf keinen Fall zahlt Amazon eine Milliarde Dollar für das Franchise und versaut es dann."Die "Ringe der Macht" sei beim Weitem keine Ausnahme an Highlights, die Streaming-Maschine bei Amazon laufe volles Rohr. Amazon-CEO Andy Jassy habe klargemacht, wie wichtig ihm das Thema sei: "Wir stehen im Medienbereich noch am Anfang", so Jassy im vergangenen September zu CNBC. "Ich sehe die Chance, dass wir unseren Kunden ein einzigartiges Fernseherlebnis mit wirklich originellen und kreativen Inhalten bieten."Der Konzern wolle alles abdecken, "von Live-Sport bis zu Exklusiv-Serien für unsere Prime-Abonnenten".Jassys Fokus sei klar: Es gehe darum, die Kunden zu gewinnen und bei der Stange zu halten. Was früher Treuepunkte gewesen seien, sei heute hochwertiger Content gratis zum Abo dazu. Folglich werde die Prime-Kundenzahl weiter zulegen, sehr zum Vorteil von Amazon: Vor wenigen Jahren hätten 60 Prozent der Prime-Kunden angegeben, mehrmals in der Woche zu bestellen. Bei gewöhnlichen Amazon-Kunden seien es nur 25 Prozent gewesen.Wer nach dem mauen ersten Quartal Amazons Macht in Sachen E-Commerce verkenne, mache einen Fehler. Die Sparte habe auch dank Streaming nach wie vor unfassbar viel Potenzial.Sobald die Aktie einen Boden gefunden hat, können Langfrist-Anleger wieder zugreifen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)