Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.634,60 EUR -0,73% (12.06.2019, 12:10)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.634,20 EUR -0,84% (12.06.2019, 11:53)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.863,70 USD +0,17% (11.06.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (12.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Es vergehe keine Woche, ohne dass der E-Commerce-Gigant entweder in ein neues Business einsteige oder in einem bestehenden Geschäft noch mehr Gas gebe. Der Konzern biete mit Amazon Store Card Credit Builder künftig eine Kreditkarte für Menschen mit schlechter Kreditwürdigkeit an. Dabei arbeite Amazon mit der Bank Synchrony Financial zusammen. Um sich abzusichern, verlange die Bank von den Kunden eine Kaution von 100 bis 1.000 Dollar. Aus der gewählten Kaution ergebe sich das Limit der Karte.Amazon biete bereits seit einiger Zeit eine hauseigene Kreditkarte an. Die lohne sich vor allem für Prime-Nutzer.Mit der neuen Kreditkarte öffne der Konzern die Tür zu einer großen Gruppe von US-Konsumenten. Laut einer Umfrage des Analyseunternehmens Fico hätten mehr als elf Prozent der US-Bevölkerung einen Kreditrahmen von unter 550 Dollar. Etwa vier Prozent der Amerikaner hätten einen "Bad Credit Score", der laut Fico zwischen 300 und 499 Dollar liege.Derweil habe sich die Charttechnik der Amazon.com-Aktie weiter verbessert. Der Titel stabilisiere sich oberhalb der 200-Tage-Linie. Bleibe das Marktsentiment positiv, könnte es schnell in Richtung Zwischenhoch bei 1.962 Dollar gehen.Die neue Kreditkarte sei der nächste Coup von Amazon, noch mehr Kunden zu gewinnen. Die Investmentstory ist noch längst nicht ausgereizt, die Amazon.com-Aktie ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link