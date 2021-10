Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.906,00 EUR -1,46% (29.10.2021, 21:51)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.895,00 EUR -1,70% (29.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.348,89 USD -2,83% (29.10.2021, 21:37)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nmmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Keine frohe Kunde habe der Online-Händler Amazon am Donnerstag nachbörslich für seine Anleger parat gehabt: Er habe im dritten Quartal deutlich weniger verdient und angesichts von Lieferproblemen vor weiteren hohen Kosten gewarnt. Beim Ausblick für das laufende Vierteljahr habe Amazon die Markterwartungen erheblich gedämpft. Die Aktie verliere derzeit 2,8 Prozent auf 3.350,99 Dollar.Vorstandschef, Andy Jassy, habe aufgrund von höheren Löhnen, weltweiten Problemen in der Lieferkette und gestiegenen Frachtkosten zudem vor "Milliarden" an Zusatzausgaben im Schlussquartal gewarnt.Jassy habe aber die Investitionsoffensive verteidigt: "Es wird kurzfristig teuer für uns sein, doch es setzt die richtigen Prioritäten für unsere Kunden und Partner." Amazon stecke schon seit geraumer Zeit sehr viel Geld in den Ausbau seiner Liefer- und Lagerinfrastruktur, zudem habe der Konzern angesichts der gestiegenen Nachfrage in der Pandemie die Mitarbeiterzahl stark erhöht. Dem Quartalsbericht nach habe Amazon weltweit zuletzt knapp 1,5 Millionen Voll- und Teilzeitkräfte - beschäftigt rund 30 Prozent mehr als vor einem Jahr.Grund zur Sorge sähen die Analysten aber nicht. Die US-Investmentbank Goldman Sachs beispielsweise habe das Kursziel für Amazon nach den Quartalszahlen zwar von 4.250 auf 4.100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. J.P. Morgan hebe das Kursziel für die Amazon.com-Aktie sogar an: Von bislang 4.100 Dollar auf nun 4.350 Dollar.Analyst Ross Sandler von der britischen Bank Barclays gehe davon aus, dass dies für eine Weile die letzte Welle der gekürzten Erwartungen sein werde. Sein Kollege Brent Thill von Jefferies habe einen Vergleich gezogen: Als Amazon letztmals zwei enttäuschende Quartale verzeichnet habe, seien anschließend zehn positive Quartale gefolgt - mit einem Kursanstieg um 120 Prozent, habe er vorgerechnet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link