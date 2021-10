Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Kauf.Kurze Verschnaufpause für Amazon. Die Aktie sei am Mittwoch mit einem Minus von einem Prozent auf 3.415 Dollar aus dem Handel gegangen. Positiv: Der Titel habe sich über der 100-Tage-Linie und über dem kurzfristigen Abwärtstrend gehalten. In genau einer Woche werde es ernst: Der Tech-Gigant präsentiere die Zahlen zum dritten Quartal.Im Berichtszeitraum dürfte das E-Commerce-Geschäft wegen des Re-Openings Einbußen erlebt haben. Doch diese dürfte Amazon durch ein weiterhin starkes Cloudgeschäft mehr als kompensiert haben.Poonam Goyal und Charles Allen, Analysten bei Bloomberg Intelligence, würden für Q3 ein Erlöswachstum von über 30 Prozent bei AWS erwarten, "wobei die durchschnittliche Analystenschätzung von 32 Prozent konservativ anmutet". Im zweiten Quartal sei AWS um 37 Prozent gewachsen.Insgesamt würden sie bei Amazon ein Umsatzwachstum von 16 Prozent sehen. "Dabei dürfte sich das Wachstum von Marketplace aber abgeschwächt haben." Die gestiegenen Lieferkosten würden auf die Margen drücken.Amazon selbst habe für Q3 einen operativen Gewinn zwischen 2,5 und sechs Milliarden in Aussicht gestellt, nach 6,2 Milliarden in Q3/20. Die Prognose des Konzerns beinhalte Kosten von einer Milliarde Dollar zum Arbeitsschutz wegen Corona.Für den "Aktionär" bleibt die Amazon-Aktie ein Kauf, so Andreas Deutsch. Wenn man auch auf das Potenzial der anderen Big Techs setzen wolle, komme der GAFAM infrage. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.