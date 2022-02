Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Hedgefonds Third Point des aktivistischen Investors Daniel Loeb habe zuletzt erklärt, dass bei Amazon durch die aktuelle Struktur ein ungenutzter Wert von einer Billion Dollar brach liege. Doch es gebe auch einige Gründe dafür, warum der Tech-Riese eines der letzten echten Konglomerate sei. Viele Experten sähen eine Logik hinter der Vorgehensweise des Konzerns.Einer der großen Vorteile von Aufspaltungen sei, dass die Unternehmensteile eigenständig einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt hätten. Für Amazon spiele das allerdings keine große Rolle. "Im Gegensatz zu anderen Branchen ( ) haben große Technologieunternehmen reichlich Zugang zu Kapital und zu Geschäftsbereichen, die noch nicht ausgereift sind", betone Michael Kagan, Leiter der Abteilung für Aktionärsberatung und strukturierte Lösungen der Citigroup in Nordamerika. Der Shareholder Value könne durch eine Ausgliederung einzelner Sparten deshalb weder operativ noch finanziell so einfach gesteigert werden.Zudem gebe es bei Amazon aber auch über alle Geschäftsbereiche hinweg eine große Gemeinsamkeit. Denn auch, wenn dies auf den ersten Blick kaum erkenntlich sei, verbinde die gemeinsame Grundtechnologie alle Sparten. "In der Welt der Technologie gibt es typischerweise eine zugrundeliegende Technologie, die die verschiedenen Segmente eines konglomeraten Unternehmens durchdringt", erkläre M&A-Experte Richard Grossman. "Im Gegensatz dazu gibt es bei einem klassischen Konglomerat oft weniger Überschneidungen zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen."Ein weiterer Grund, der gegen die Aufspaltung spreche, sei, dass Amazon nach wie vor von Gründer Jeff Bezos dominiert werde. "Die bestehende Kontrolle der Stimmrechte durch die Gründer sorgt dafür, dass viele Vorstände von Tech-Unternehmen weniger durch Aktivisten beeinflusst werden, die ein Haupttreiber von Aufspaltungen sind", so Citi-Experte Kagan.Die einzelnen Sparten von Amazon dürften tatsächlich mehr wert sein als das gesamte Konglomerat. Doch die bestehenden Strukturen würden natürlich dafür sorgen, dass Cash Cows wie die Cloud-Sparte finanziellen Spielraum für weitere Expansionsschritte liefern würden. Das schaffe Wachstumsfantasie.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie-rauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Aktien von Amazon.com befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link