Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.440,5 Euro +1,51% (11.12.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.441,5 Euro -0,27% (11.12.2018, 10:33)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.640,37 USD (10.12.2018)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (11.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nachdem es zwischenzeitlich so ausgesehen habe, dass das Wertpapier die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden könnte, hätten sich die Bären wieder zurückgemeldet. Damit gehe die Achterbahnfahrt weiter. Während die Charttechnik zur Vorsicht mahne, gebe es fundamental nichts zu meckern.19% habe Amazon seit dem Rekordhoch bei 2.050 USD Anfang September verloren. Zwischenzeitlich seien es sogar 25%. Der Titel sei drauf und dran, ein Death Cross auszubilden - also eine klar bearishe Chartformation.Krise = Chance? Aus fundamentaler Sicht könne man bei Amazon nur sagen: absolut. Dafür gebe es vier gute Gründe.1. Die Konjunktur laufe in vielen Ländern weiterhin einwandfrei. Das Weihnachtsgeschäft sollte für Amazon top werden. In Deutschland würden die Leute dieses Jahr 472 Euro im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben - das sei einer der höchsten Werte seit Jahren. Die Amerikaner würden im Zeitraum von Anfang November bis Ende Dezember für 1.000 Mrd. USD shoppen gehen. Ebenfalls ein Top-Wert.3. Das Geschäft mit der Gesundheit sei noch kaum im Amazon-Kurs eingepreist. Volumen allein in den USA: 3.500 Mrd. USD. Jeff Bezos habe eine Krankenversicherung gegründet und mit Pillpack einen Medikamentenversender übernommen. Und damit die Basis für eine dominante Rolle für Amazon geschaffen.4. Ebenfalls noch kaum im Kurs eingepreist: das Potenzial von E-Commerce-Werbung. Die Media-Agentur Zenith sehe Amazon als Top-Profiteur. Geschätztes Volumen: 100 Mrd. USD.Amazon 2018, das sei E-Commerce, Cloud, Entertainment, Lieferdienst, Healthcare, Kreditkarte, Werbung. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe ausgerechnet, dass der Konzern im Jahr 2025 die 1-Billion-Dollar-Marke beim Umsatz überwinden sollte.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt bei der Amazon.com-Aktie mittel- bis langfristig klar bullish. Ziel: 1.800 Euro, Stopp: 1.200 Euro. (Analyse vom 11.12.2018).