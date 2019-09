XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.636,00 EUR +1,41% (03.09.2019, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.628,00 EUR +1,31% (03.09.2019, 16:11)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.791,14 USD +0,84% (03.09.2019, 15:58)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (03.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Wie Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg berichten würden, seien die US-Amerikaner die ersten, die mit dem indonesischen Start-Up Gojek Gespräche führen würden. Es handle sich dabei um das wertvollste Start-Ups Indonesiens. Angeboten würden zahlreiche On-Demand-Dienste wie Essens- oder Medikamentenlieferungen. Amazon dürfte also vor allem an der Lieferinfrastruktur Interesse haben.Bei rund 260 Millionen potenziellen Kunden sei Indonesien keinesfalls ein kleiner Markt. Kein Wunder, dass auch andere Anbieter versuchen würden hier Fuß zu fassen. Alibaba habe in Indonesien ebenfalls bereits Investitionen getätigt. Es könnte also spannend werden, wer hier das Rennen für sich entscheide.Die Amazon.com-Aktie habe aktuell mit der 200-Tage-Linie zu kämpfen. Derzeit würden die Impulse fehlen, die dem Kurs eine entscheidende Richtung geben würden. Halte die langfristige Trendlinie, dann dürfte ein neues Allzeithoch nur eine Frage der Zeit sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: