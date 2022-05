Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.05.2022/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe."Das schlechteste Wachstum seit 20 Jahren", stelle die NZZ fest. Der Umsatz sei wie erwartet um 7% auf 116 Mrd. USD angewachsen, der Gewinn hingegen sei auf 3,7 Mrd. USD eingebrochen, erwartet worden seien 5,3 Mrd. USD nach 8,9 Mrd. USD vor einem Jahr. Der Nachsteuergewinn habe sich sogar in einen Verlust von 3,8 Mrd. USD gedreht. Mehrere Entwicklungen waren dafür verantwortlich.Zum einen sei die Beteiligung an Rivian mit einer Wertberichtigung von schlappen 7,6 Mrd. USD versehen worden. Rivian stelle E-Transporter her und Amazon.com sei zu 20% an dem Start-Up beteiligt. Im November 2021 sei Rivian an die Börse gegangen und habe in der ersten Handelswoche 150 Mrd. USD Marktkapitalisierung auf die Waage gebracht. Seither sei die Aktie um 80% eingebrochen und Amazon.com müsse nun seine 20%-ige Beteiligung im Wert reduzieren.2 Mrd. USD habe Amazon.com für gestiegene Logistikkosten aufgewendet, insbesondere der um 50% angestiegene Benzinpreis hätte bei den Transportkosten per Flugzeug und Schiff zu hohen Kostensteigerungen geführt.Weitere 2 Mrd. USD seien aufgrund einer rückläufigen Produktivität nach Corona zu verbuchen. Darunter verstehe Amazon.com den Umstand, dass zu Corona-Zeiten das Personal stark aufgestockt worden sei, um die vielen Krankheitsausfälle zum kompensieren. Insbesondere in der Omikron-Phase sei Amazon.com stark unterbesetzt gewesen und man habe Personal aufgebaut. Das Personal sei heute noch da und der Krankenstand habe sich deutlich zurückentwickelt, was zu einer deutlich niedrigeren Produktivität je Arbeitskraft geführt habe.Also: 7,6 Mrd. USD Rivian, 2 Mrd. USD Internationaler Transport, 2 Mrd. USD zusätzliche Löhne und 2 Mrd. USD letzte Meile würden das Ergebnis von Amazon.com mit insgesamt 13,6 Mrd. USD belasten. Kein Wunder, dass der Gewinn von 8,9 Mrd. USD von vor einem Jahr in diesem Quartal in einen Verlust von 3,8 Mrd. USD gedreht worden sei.Auch der Ausblick, den Amazon.com ausgegeben habe, sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Zahlen würden wie ein klassischer Reset aussehen: Zurück auf Null, wir würden nochmal von vorne anfangen. Für langfristig orientierte Anleger sei der deutliche Kursrücksetzer eine Einstiegsgelegenheit, da die zugrunde liegenden Trends alle in Ordnung seien. Es handele sich um eine lange Liste von einmaligen Sondereffekten, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 17 vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: