Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.387,5 Euro +1,31% (07.01.2019, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.391,5 Euro +0,75% (07.01.2019, 11:14)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.575,39 USD +0,02% (05.01.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (07.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon mache nicht nur beim E-Commerce mächtig Druck, sondern investiere seit Jahren Milliarden in seine Filmsparte - mit zunehmendem Erfolg. Bei der Verleihung der renommierten Golden Globe Awards seien gleich neun Eigenproduktionen des Bezos-Konzerns nominiert worden, zwei Mal habe Amazon tatsächlich die Preise abgeräumt. Der Aktie könne die mediale Aufmerksamkeit nur gut tun.Bei den diesjährigen Golden Globes Awards habe die Jury die Schauspielerin Rachel Brosnahan für ihre Rolle in der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" ausgezeichnet. Ein weiterer Preis sei an Ben Whishaw für seine Leistung in "A Very English Scandal" gegangen.Jeff Bezos, der der Verleihung als Gast beigewohnt habe, dürfte sich insgesamt über neun Nominierungen freuen. Vor allem sehe sich der Konzern-Chef in seinem Bestreben bestätigt, die Filmbranche mit hochwertigen Eigenproduktionen unter Druck zu setzen.Amazon Studios hätten Schätzungen zufolge 2018 rund fünf Mrd. USD in die Produktion von Content und den Erwerb von Sportrechten gepumpt und damit den Erzrivalen Netflix und Hulu das Leben schwergemacht. Ob die Rechnung für den E-Commerce-Riese am Ende aufgehe, müsse abgewartet werden.Letztendlich hänge die Kursentwicklung der Amazon-Aktie natürlich nicht von Golden Globes ab, sondern vielmehr von der weiteren Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vermeide der US-Präsident einen Handelskrieg mit China, werde der Markt höchstwahrscheinlich eine Erleichterungsrally hinlegen. Trump sei stur, aber nicht dumm. Er werde die Umsatzwarnung von Apple hoffentlich als letzten Warnschuss im Zollstreit verstehen. Delegierte beider Länder würden sich am 7./8. Januar zu Sondierungsgesprächen treffen."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel für Amazon bei 1.800 Euro, so Martin Weiß. Der Stoppkurs sollte bei 1.200 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 07.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link