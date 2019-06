Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



1.656,80 EUR +0,86% (13.06.2019, 12:28)



1.654,00 EUR +0,92% (13.06.2019, 12:08)



1.855,32 USD -0,45% (12.06.2019, 22:15)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (13.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Bis zu Black Friday dauere es noch fünf Monate. Doch bereits in wenigen Wochen werde Amazon enorme Zusatzeinnahmen generieren. Es sei nämlich Prime Day angesagt. Den Sonderverkaufstag gebe es seit 2015 - das Wachstum sei enorm. Die Amazon.com-Aktie hole derweil Luft. Antizykliker dürften sich darüber freuen.Sparfüchse und Hobby-Shopper seien schon ganz aufgeregt. Im Juli finde zum vierten Mal der Amazon Prime Day statt. Der E-Commerce-Gigant locke seine Kunden mit Rabatten von bis zu 70 Prozent.Start des Prime Day solle laut Medienberichten am 15. Juli sein, Ende am 17. Juli. Amazon habe diesen Termin aber noch nicht bestätigt.Amazon-Kunden seien verrückt nach solchen Rabattschlachten. Der Umsatz sei in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Im vergangenen Jahr habe Amazon weltweit am Prime Day 4,4 Milliarden Dollar eingenommen - ein Wachstum im Vergleich zu 2017 von 83 Prozent.Amazon sei eine Macht, deren größte Zeit erst noch komme. Die Amazon.com-Aktie bleibt ein glasklares Basisinvestment für jeden Langfristanleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Ziel des "Aktionär" mit Sicht von zwölf Monaten: 2.100 Euro, Stopp: 1.400 Euro. (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link