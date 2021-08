XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Für E-Commerce-Giganten weltweit sei Logistik eines der zentralen Themen. Um noch schneller liefern zu können, habe Amazon.com kräftig in ein neues Luftfrachtdrehkreuz investiert, das am heutigen Mittwoch in Betrieb gegangen sei. Es sei ein Meilenstein: In Kentucky eröffne der Konzern nach vier Jahren Entwicklungszeit sein 1,5 Mrd. USD teures Luftfrachtdrehkreuz. Das Ziel: Noch schnellere Lieferungen innerhalb der USA.Amazon.com sei bereits auf mehr als 40 Flughäfen vertreten. Der Standort Kentucky diene als zentraler Knotenpunkt und sei dementsprechend besonders bedeutend. Der Platz reiche für 100 Flugzeuge. Voraussichtlich könnten bis zu 200 Flüge pro Tag abgewickelt werden. Vorerst sei Amazon.com mit der Abwicklung eigener Lieferungen voll ausgelastet. Denkbar wäre aber, dass der US-Konzern irgendwann auch Auftragslieferungen durchführe.Dem Kurs der Amazon.com-Aktie könne die Nachricht heute zunächst keinen Schub verleihen. Stattdessen sacke der Kurs auf ein neues Tief nach den jüngsten Quartalzahlen ab. Die nächste Auffangzone könnte bei 3.250 USD liegen. Zudem sei mit Erscheinen des Artikels die 200-Tage-Linie erreicht worden. Ungeachtet der gegenwärtigen Kursschwäche bleibe Amazon.com ein Basisinvestment im Big-Tech-Bereich, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)