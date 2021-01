NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.326,13 USD +0,98% (26.01.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (27.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Seit Sommer vergangenen Jahres tendiere die Amazon.com-Aktie seitwärts. Durch die charttechnische Brille betrachtet, spiegele sich diese Entwicklung in einer klassischen Dreiecksformation wider. Die Begrenzungen dieses Chartmusters würden aktuell bei 3.355 USD bzw. 3.1004 USD verlaufen. Auf Monatsbasis schlage sich diese Entwicklung in einer wahren Folge von Innenstäben nieder. Die hohe Zeitebene unterstreiche somit zusätzlich den signalgebenden Charakter einer Auflösung des o. g. Dreiecks. So würde ein Spurt über die obere Dreiecksbegrenzung für ein erneutes prozyklisches Kaufsignal sorgen. Im Erfolgsfall dürfte die Amazon.com-Aktie zügig Kurs auf das bisherige Rekordhoch bei 3.550 USD nehmen. Auf der Unterseite lasse indes ein Abgleiten unter die untere Dreiecksbegrenzung bzw. unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 2.978 USD) das Risiko einer Topbildung deutlich ansteigen. Per Saldo steuere der Technologietitel also auf eine klassische "make or break"-Situation zu. Dieser Eindruck werde noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass sich die Bollinger Bänder zuletzt stark zusammengezogen hätten. In der Vergangenheit sei das oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls gewesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.766,50 EUR +1,24% (27.01.2021, 08:48)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.727,50 EUR +0,91% (26.01.2021, 17:35)