Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.09.2021/ac/a/n)







Anbei ein Statement eines Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN)-Sprechers zur Pressemitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) vom 01.09.2021:"Anlässe wie diese geben unseren Kritiker/-innen eine Gelegenheit, Aufmerksamkeit für ihre eigenen Themen zu suchen. Tatsächlich entsprechen die Aussagen nicht der Wirklichkeit der Tausenden an Menschen, die bei Lieferpartnern in ganz Deutschland beschäftigt sind und jeden Tag Pakete zu Amazon-Kunden bringen. So haben wir zum Beispiel den Einstiegslohn von 12 Euro eingeführt und seit Juli für die meisten Amazon Mitarbeiter/-innen in Deutschland Realität werden lassen. Wir vergüten auch unsere Lieferpartner entsprechend, damit sie ihre Mitarbeiter:innen gut bezahlen können. Wir verlangen von unseren Lieferpartnern, dass sie ihren Fahrer/-innen eine erstklassige Arbeitserfahrung bieten. Wir führen regelmäßig Audits und Untersuchungen durch und ergreifen Maßnahmen, wenn wir feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Alle Lieferpartner sind vertraglich verpflichtet, alle geltenden Gesetze einzuhalten, insbesondere in Bezug auf Löhne, Sozialabgaben und Arbeitszeiten. Amazon hat in Deutschland eine Fahrer-Hotline eingerichtet, die für alle Fahrer:innen in verschiedenen Sprachen verfügbar ist. Dort können Zusteller/-innen ihr Feedback auch anonymisiert teilen."Börsenplätze Amazon.com-Aktie:2.950,50 EUR +0,39% (02.09.2021, 14:28)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.950,00 EUR -0,81% (02.09.2021, 14:08)NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:3.479,00 USD +0,24% (01.09.2021, 22:00)