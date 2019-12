Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.638,20 EUR (29.11.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.800,80 USD (29.11.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Sand im Getriebe - ChartanalyseVon der Hausse an den Märkten in den vergangenen Wochen profitierten die Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unterm Strich wenig bis gar nicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Septemberhoch bei knapp 1.854 USD stehe weiter als Widerstand im Markt. Zumindest sei den Bullen Ende Oktober der Ausbruch aus dem bis dato bestimmenden mittelfristigen Abwärtstrend gelungen. Die Abwärtstrendlinie sei in der Folge auch noch einmal mit einem klassischen Rücklauf als neue Unterstützung bestätigt worden. In der Vorwoche habe der Titel eine gute Performance gezeigt und sei dynamisch gen Norden gesprintet. Die Freitagsentwicklung hingegen habe das positive Bild etwas getrübt.Ausblick: Wenngleich die Aktien von Amazon aktuell durchaus gute Ansätze aufweisen würden, liege eine abgeschlossene mittelfristige Bodenbildung im Chart immer noch nicht vor. Hierfür müssten die Käufer mehr Engagement zeigen.Die Long-Szenarien: In einem ersten Schritt werde es in der neuen Handelswoche darauf ankommen, das zur Oberseite verlassene Kursniveau bei 1.799 USD als neue Unterstützung zu bestätigen. Gelinge dies und markiere die Aktie in der Folge neue Hochs über 1.825 USD, verbessere sich das Chartbild weiter. In diesem Szenario besitze der Internetwert zunächst Aufwärtspotenzial in Richtung des Zwischenhochs bei 1.854 USD. Bei 1.854 USD dürften die Verkäufer durchaus noch einmal dagegenhalten. Würden sich die Bullen aber durchsetzen und sie auch Kurse über 1.854 USD bewirken, wäre eine größere Trendumkehr im Chart vollzogen. Eine Kurslücke zwischen 1.951 und 1.973 USD würde in diesem Fall ein passendes mittelfristiges Ziel darstellen.Die Short-Szenarien: Würden die Aktien von Amazon dagegen das Kursniveau bei 1.799 USD wieder deutlich durchbrechen, wäre der positive Ansatz der vergangenen Tage erst einmal zerstört. Es bestehe sogar die Gefahr, dass der Anstieg in diesem Fall nahezu komplett negiert werde und der Wert wieder in Richtung 1.746 USD zurücksetze. Ein solcher Rücklauf würde den Chart bereinigen, da im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung auch zwei kleine Kurslücken im Chart entstanden seien. Das untere der beiden Gaps wäre bei 1.746 USD geschlossen. Stärkere mittelfristige Verkaufssignale würden erst unterhalb der Tiefs bei 1.685 und 1.672 USD auftreten. (Analyse vom 02.12.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.639,80 EUR +0,42% (02.12.2019, 08:32)