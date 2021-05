XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.851,00 EUR -2,04% (03.05.2021, 16:49)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.445,0285 USD -0,65% (03.05.2021, 16:51)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Die Q1-Zahlen (u.a. Umsatz: +44% y/y auf 75,42 Mrd. USD; operatives Ergebnis: +122% y/y auf 8,87 Mrd. USD) seien durchweg sehr überzeugend ausgefallen und hätten die Guidance, die Analystenerwartungen (103,9 Mrd. USD bzw. 6,05 Mrd. USD) sowie den Marktkonsens geschlagen. Positiv werte Lusebrink dabei, dass sich auch die Wachstumsdynamik des margenstarken Segments AWS (+32% y/y; Q4/2020: +29% y/y) wieder beschleunigt habe. Der Ausblick für das Q2 (Umsatz: +24% bis +30% y/y auf 110,0 bis 116,0 (Vj.: 88,9 Mrd. USD); operatives Ergebnis: 4,5 bis 8,0 (Vj.: 5,8) Mrd. USD) sei nach Meinung des Analysten ebenfalls als überzeugend anzusehen. Er halte ihn v.a. ergebnisseitig für konservativ und komfortabel erreichbar.Lusebrink sehe Amazon weiterhin als großen Gewinner der Covid-19-Pandemie, zumal die Zusatzkosten durch die Pandemie weiter abnehmen würden. Die Q1-Zahlen würden seines Erachtens zudem verdeutlichen, über welch ein deutliches Margenpotenzial Amazon verfüge, wenn die pandemiebedingten Kostenbelastungen wegfallen würden. Mit dem umfassenden Produktangebot sowie den deutlich ausgebauten Kapazitäten sehe der Analyst Amazon weiterhin als herausragend positioniert an. Er erhöhe seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS: 62,55 (alt: 56,71) USD) und 2022 (u.a. EPS: 83,76 (alt: 77,95) USD).Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bewertet die Amazon.com-Aktie bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von deutlich über 10% weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde von 4.200 USD auf 4.500 USD angehoben. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.845,00 EUR -1,32% (03.05.2021, 17:04)