Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.625,50 EUR +0,21% (21.12.2020, 11:17)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.201,65 USD -1,06% (18.12.2020)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Corona und die Lockdowns würden dem stationären Handel schwer zu schaffen machen. In Deutschland drohe Hundertausenden Geschäften das Aus. Onlinehandel indes boome. Um die Innenstädte zu stärken, komme die Politik nun mit einem Vorschlag um die Ecke, der es in sich habe: Sie wolle eine Online-Abgabe. Umgehend gebe es scharfe Kritik.Andreas Jung und Christian Haase, beide für die CDU im Bundestag, würden eine Abgabe für Pakete wollen, die Online-Händler an ihre Kunden versenden würden. Die Höhe der Abgabe solle sich proportional nach dem Bestellwert richten.Jung und Haase würden die angeregte Abgabe mit der "Schieflage gegenüber dem stationären Einzelhandel" begründen, die dadurch beseitigt werden könne. Das eingenommene Geld würden die beiden CDU-Politiker "in vollem Umfang zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten" einsetzen wollen.Einspruch komme umgehend vom Handelsverband Deutschland (HDE). Es brauche keine neuen Steuern auf Pakete, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Vielmehr müsse sichergestellt werden, "dass auch bei Lieferungen aus Fernost unsere hiesigen Regelungen für Produktsicherheit und Steuerzahlungen eingehalten werden."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.624,00 EUR +0,31% (21.12.2020, 11:33)