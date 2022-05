ISIN Amazon.com-Aktie:

WKN Amazon.com-Aktie:

Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.05.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Knapp zwei Jahre sei die Amazon.com-Aktie zwischen 2.800 USD und 3.800 USD seitwärts gependelt. Eine Vielzahl von Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern seien stumme Zeugen dieser Entwicklung gewesen. In den letzten Monaten habe nun allerdings die Schwankungsintensität zugenommen. Damit steuere das Papier auf eine klassische Entscheidungssituation zu, zumal der steile Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 3.327 USD) bereits nachhaltig verletzt worden sei. Im Mittelpunkt stehe dabei die Kreuzunterstützung aus den Tiefs bei 2.883/2.873/2.707 USD und der 38-Monats-Linie (akt. bei 2.699 USD). Genau diese Bastion sei am vergangenen Freitag - per Monatsultimo - gebrochen worden. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Schlüsselzone lasse die beschriebene Schiebezone in eine Topbildung umschlagen. Rein rechnerisch halte eine abgeschlossene, obere Umkehr ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 700 USD bereit. Im Fall einer negativen Weichenstellung drohe also ein Wiedersehen mit den alten Ausbruchsmarken von 2018, 2019 und 2020 bei gut 2.000 USD. Das angeschlagene Chartbild des Indexschwergewichtes stelle zudem einen Belastungsfaktor für den Gesamtmarkt dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:2.385,00 EUR +1,30% (02.05.2022, 09:17)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.409,00 EUR -10,76% (29.04.2022, 17:42)NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.485,63 USD -14,05% (29.04.2022, 22:00)