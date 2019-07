Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Es gehe um ein 10-Mrd.-USD-Geschäft: Projekt Jedi, ein Pentagon-Auftrag für Cloud-Anbieter, der kommenden Monat vergeben werden solle. Mit Microsoft und Amazon.com seien nur noch zwei Kandidaten im Rennen. Amazon.com gelte als Favorit. US-Präsident Donald Trump könnte aber die Auftragsvergabe zumindest verzögern.Trump habe mehr Informationen über den Ablauf des Vergabeverfahrens verlangt, um zu entscheiden, ob er eingreife, berichte Bloomberg. Laut Insidern sei Trump auf Schreiben von republikanischen Kongressabgeordneten aufmerksam gemacht worden, in denen beklagt worden sei, dass die Vergabebedingungen einige Unternehmen, darunter Oracle, vom Wettbewerb ausgeschlossen hätten.Trump habe sich frustriert darüber gezeigt, dass er von den Bedenken nichts gewusst habe und seine Berater gebeten, ihm die Schreiben zu zeigen. Er habe aber nicht gesagt, dass er die Vergabe des Pentagon-Auftrags an Microsoft oder Amazon.com verhindern wolle.Es gehe um viel - nicht nur für die Konzerne, sondern auch für die Regierung. Für Projekt Jedi würden höchste Sicherheitsansprüche gelten. Last-Minute-Kompromisse oder nachträgliche Änderungen an den Vergabebedingungen dürfte es daher eigentlich nicht geben. Letztendlich würden Amazon.com oder Microsoft das Geschäft machen. Beide Unternehmen seien laufende Empfehlungen des "Aktionärs", so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link