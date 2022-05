XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.363,50 EUR -0,32% (04.05.2022, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.485,07 USD -0,20% (03.05.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (04.05.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Kurslücke steckt die Range ab - ChartanalyseNach Vorlage der Quartalszahlen ist die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) am Freitag um 14% eingebrochen - das war der größte Tagesverlust seit dem 26. Juli 2006, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zum Handelsstart sei es per Gap-Down 10,2% nach unten gegangen. Zum Handelsschluss hätten die Papiere bei 2.486 USD notiert, womit der April (-23,8%) tiefrot geendet habe. Der Start in den Mai habe direkt auf ein neues Jahrestief bei 2.368 USD geführt, auch wenn sich die Notierungen im Anschluss hätten fangen können und eine Tagesumkehr im Chart ausgebildet hätten. Am gestrigen Dienstag sei von dem (Erholungs-)Momentum allerdings nur noch wenig zu spüren gewesen.Ausblick: Der Kursverlauf bei Amazon sei weiterhin hochvolatil. Habe die Aktie gestern kurz nach dem Handelsstart noch 1,3% im Plus notiert, seien die Notierungen im weiteren Verlauf wieder unter die 2.500er Marke in die Verlustzone zurückgefallen. Immerhin hätten die Abgaben bis zur Schlussglocke auf 0,2% begrenzt werden können.Das Long-Szenario: Das 278-Dollar-Gap vom Freitag stecke die relevante Widerstandszone jetzt gut ab, denn strenggenommen würde die Aktie erst oberhalb von 2.892 USD wieder in die mehrmonatige Schiebezone und damit in den charttechnisch neutralen Bereich zurückkehren. Das Volumenprofil würde dies sogar erst oberhalb von 3.000 USD signalisieren. Zuvor würden sich den Kursen allerdings eine ganze Reihe von charttechnischen Widerständen in den Weg stellen - angefangen bei der unteren Gap-Begrenzung (2.615 USD) über das März- und Februar-Tief bei 2.671 USD bzw. 2.707 USD bis hin zum Doppelwiderstand im Bereich von 2.871/2.881 USD.Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei rund um 2.400 USD jetzt eine kleine Volumenspitze herausgebildet worden, die als erste Unterstützung eingestuft werden könne. Sollten die Notierungen allerdings unterhalb von 2.368 USD auf ein neues Jahrestief abrutschen, könnte sich der intakte Abwärtstrend bis zum 2020er Vor-Corona-Hoch bei 2.186 USD fortsetzen. Auf diesem Niveau verlaufe momentan auch eine langfristige Aufwärtstrendgerade (Fünf-Jahres-Chart), die ihren Ursprung am 2018er Dezember-Tief habe. Sollte dieser Halt unterboten werden, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an die Dreifach-Unterstützung aus 2018er und 2019er Hoch sowie der runden 2.000er Marke gerechnet werden. (Analyse vom 04.05.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.364,50 EUR +0,13% (04.05.2022, 09:20)