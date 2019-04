Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (05.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Amazon-Chef und Multi-Milliardär Jeff Bezos und seine Ex-Ehefrau MacKenzie Bezos hätten sich im Zuge ihrer Scheidung auf die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens geeinigt. MacKenzie Bezos erhalte 25 Prozent der Amazon-Anteile aus dem Familienbesitz. Die Amazon-Aktionäre würden diese Einigung sehr gerne hören.MacKenzie Bezos schreibe auf Twitter, sie sei glücklich damit, Jeff 75 Prozent der Amazon-Aktien zu überlassen und zusätzlich die Stimmrechte ihrer Papiere an ihn abzutreten. Auch die Beteiligungen an der "Washington Post" und der Raumfahrtfirma Blue Origin würden demnach an Jeff Bezos gehen. Damit behalte er die Kontrolle über Amazon.Das Paar habe im Januar verkündet, sich nach 25 Ehejahren scheiden zu lassen, was in der Boulevardpresse zu großer Aufregung und an der Börse zu regen Spekulationen über Amazons künftige Aktionärsstruktur geführt habe.Jetzt sollte Ruhe einkehren: MacKenzie sei offensichtlich in keinster Weise daran gelegen, dass als Folge der Scheidung der Amazon-Konzern und der Aktienkurs in irgendeiner Weise belastet würden. Jetzt würden alle Parteien als Gewinner aus der Sache hervorgehen: Jeff Bezos behalte die Stimmrechte des kompletten Aktienpakets. Seine Ex-Frau steige mit einem geschätzten Vermögen von rund 36 Milliarden Dollar zur viertreichsten Frau der Welt auf. Und die Aktionäre könnten entspannt sein, da eine Schlammschlacht mit Milliardenforderungen seitens MacKenzie ausbleibe. Dann hätte Jeff Bezos möglicherweise in großem Stil Aktien verkaufen müssen.Damit dürfte sich das Chartbild von Amazon weiter aufhellen. Die Aktie habe die 200-Tage-Linie ein gutes Stück hinter sich gelassen. Nun gelte es, den Widerstand bei 1.832 Dollar zu knacken. Gelinge das Break, könnte es schnell weitergehen in Richtung 1.920 Dollar.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link