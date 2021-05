Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Jeff Bezos habe erneut Amazon-Aktien verkauft - und zwar im Wert von 1,7 Mrd. Dollar. Zwar halte der Amazon-Gründer noch immer rund zehn Prozent der Anteile des E-Commerce-Riesen und sei mit einem geschätzten Vermögen von 190 Mrd. Dollar derzeit der reichste Mann der Welt. Doch aus den 1,7 Mrd. Dollar hätte auch das Doppelte werden können, meine dieser Analyst.Brian Nowak von Morgan Stanley komme in einem bullischen Szenario auf ein Kursziel von 6.000 Dollar für die Amazon.com-Aktie. Laut dem Experten solle dieses Ziel bereits 2023 erreicht werden.Nowak komme auf diesen Wert, da er Amazon im Vergleich zu anderen Konzernen unterbewertet sehe. So liege das PEG-Ratio (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis) auf Basis des erwarteten Gewinns von 2022 bei 1,2 - was rund 30 Prozent günstiger sei als der Medianwert der Tech-Peergroup.Wenn man Amazon ein PEG-Ratio von 2 bis 2,5 zutraue, wie es auch andere US-Mega-Caps vorweisen würden, komme man schnell auf einen Preis von 5.000 bis 6.000 Dollar. Für sein aktuelles mittleres Kursziel von 4.500 Dollar lege der Morgan-Stanley-Analyst ein PEG-Ratio von 1,7 an.Das Fazit lautet daher weiterhin: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link